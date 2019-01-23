Son Dakika Haberleri: Denizde Kaybolan Balıkçıyı Arama Çalışmaları Sürüyor

Denizde Kaybolan Balıkçıyı Arama Çalışmaları Sürüyor

37 dakika önce

HATAY'ın Arsuz ilçesinde pazar günü akşam saatlerinde denize açılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Hakan Şen'i (37) arama çalışmaları sürüyor.

Denizde Kaybolan Balıkçıyı Arama Çalışmaları Sürüyor, System.String[]
HATAY'ın Arsuz ilçesinde pazar günü akşam saatlerinde denize açılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Hakan Şen'i (37) arama çalışmaları sürüyor.

İKEM Koleji civarında bot ile denize açılan amatör balıkçı Hakan Şen'in yakınlarının haber alınamadığı başvurusu üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Arama çalışmaları İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı hücum botlarla ve dalgıç ekibiyle, Hakan Şen'in balığa çıktığı nokta ve çevresinde yürütülüyor.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:53 Kaynak: DHA

Arsuz, Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Market Reyonları ile Pazar Arasındaki Fiyat Farkı Tepkilere Yol Açıyor Palandöken ve Koçal'dan Market Enflasyonuna Çözüm Önerileri

2018 Yılında Köprü ve Otoyol Gelirleri Yüzde 23,3 Arttı Ayşen Gruda'nın Doktorundan İlk Açıklama: Vicdanımız Rahat
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 16:30:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizde Kaybolan Balıkçıyı Arama Çalışmaları Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]