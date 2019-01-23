Denizde Kaybolan Balıkçıyı Arama Çalışmaları Sürüyor
37 dakika önce
HATAY'ın Arsuz ilçesinde pazar günü akşam saatlerinde denize açılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Hakan Şen'i (37) arama çalışmaları sürüyor.
HATAY'ın Arsuz ilçesinde pazar günü akşam saatlerinde denize açılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Hakan Şen'i (37) arama çalışmaları sürüyor.
İKEM Koleji civarında bot ile denize açılan amatör balıkçı Hakan Şen'in yakınlarının haber alınamadığı başvurusu üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Arama çalışmaları İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı hücum botlarla ve dalgıç ekibiyle, Hakan Şen'in balığa çıktığı nokta ve çevresinde yürütülüyor.
- Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:53 Kaynak: DHA
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