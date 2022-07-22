Denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları 2'nci gününde - Son Dakika
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Denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları 2'nci gününde

22.07.2022 11:44
Denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları 2'nci gününde

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde balık avlamak için denize açılan, lastik botu kıyıya vurmuş olarak bulunan Osman Boran'ı (41) arama çalışmaları 2'nci günde de devam ediyor.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde balık avlamak için denize açılan, lastik botu kıyıya vurmuş olarak bulunan Osman Boran'ı (41) arama çalışmaları 2'nci günde de devam ediyor.

Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyü altı mevkisinde yazlığı bulunan ve önceki akşam saatlerinde balık avlamak için lastik botla denize açılan evli ve 3 çocuk babası Osman Boran geri dönmeyince yakınları dün saat 10.30 sıralarında kayıp ihbarında bulundu. Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Boran'ın denize açıldığı turuncu renkli zodyak lastik bot Kadırga Koyu'nda sahile vurmuş olarak bulundu. Botun içerisinde ise bir çift terlik ile bir olta bulundu. Dün havanın kararmasıyla arama çalışmalarına ara verildi.Çalışmalar bugün günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı. Bir dalış ekibi su altında arama yaparken, 3 bot ile deniz yüzeyi taranıyor, 1 helikopter de havadan çalışmalara destek veriyor.


YORUMLAR
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BALIK AVLAMAK İÇİNE DENİZE AÇILDI, BOTU BULUNDU KENDİSİ KAYIP BALIK AVLAMAK İÇİNE DENİZE AÇILDI, BOTU BULUNDU KENDİSİ KAYIP Çanakkale'de lastik botla denize açılan kişi kayboldu Çanakkale'de lastik botla denize açılan kişi kayboldu
Kaynak: DHA

Osman Boran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları 2'nci gününde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları 2'nci gününde - Son Dakika
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