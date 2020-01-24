Denizde kaybolan bekçi 13 gündür aranıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizde kaybolan bekçi 13 gündür aranıyor - Son Dakika

Denizde kaybolan bekçi 13 gündür aranıyor

7 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Oktay Avcı'yı (32) bulmak için yürütülen çalışmalar, drone desteğiyle sürüyor.

Mersin ve Adana Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı su altı grup amirliklerinde görevli 10 polis çalışmalarda yer alıyor.

Dalgıçların botlarla su altı taraması yaptığı arama faaliyetlerine, AFAD ve jandarma ekipleri de kıyıdan destek veriyor.

Avcı ile balık tutmak için Kulak Mahallesi'nden denize açılan bekçi Ömer Özer'in (32) cansız bedeni 16 Ocak'ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.

Denizde kaybolan bekçi 13 gündür aranıyor

Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:59 Kaynak: AA
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