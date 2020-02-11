Denizde kaybolan bekçinin ailesi, teşhis için KKTC'ye gidecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizde kaybolan bekçinin ailesi, teşhis için KKTC'ye gidecek - Son Dakika

Denizde kaybolan bekçinin ailesi, teşhis için KKTC'ye gidecek

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçinin ailesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahilinde bir cesedin bulunduğu bilgisi üzerine teşhis için KKTC'ye gidecek.

Denizde kaybolan bekçinin ailesi, teşhis için KKTC'ye gidecek, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçinin ailesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahilinde bir cesedin bulunduğu bilgisi üzerine teşhis için KKTC'ye gidecek.

Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçi Oktay Avcı'yı (32) arama çalışması sürdürülüyor.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, Avcı'yı arama çalışmaları kapsamında KKTC sahilinde bir cesedin bulunduğu bilgisi geldi.

Cesedin Avcı'ya ait olma ihtimaline karşın, ekipler durumu Avcı'nın ailesine bildirdi.

Aile üyeleri, teşhis için KKTC'ye gidecek.

Oktay Avcı'nın babası İbrahim Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arama ekiplerinin kendisini arayarak KKTC sahilinde bir cesedin bulunduğu bilgisini verdiğini söyledi.

Avcı, bu gece kardeşi ve arkadaşlarıyla teşhis için gideceğini bildirdi.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Avcı (32) ve arkadaşı bekçi Ömer Özer (32), 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açılmış, Özer'in cesedi 16 Ocak'ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.

Tarsus, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 11 Şubat 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Bağdat'ta 12 yıl sonra kar yağdı, hurma ağaçları beyaza büründü KKTC ile Türkiye'nin asgari ücreti arasında 808 liralık fark oluştu Marmaray'da kadından para çalan karganın sabıkası kabarık çıktı

Son Dakika Haberleri
01:41 Kadir İnanır aradığı adresi bulamadı!
00:57 Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı
23:58 Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 01:46:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizde kaybolan bekçinin ailesi, teşhis için KKTC'ye gidecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]