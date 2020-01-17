Denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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Denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor
6 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:59 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.
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