Denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:59 Kaynak: AA
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