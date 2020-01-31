Denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmalarına rüzgar engeli (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmalarına rüzgar engeli (2) - Son Dakika

Denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmalarına rüzgar engeli (2)

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları rüzgar nedeniyle sadece kıyıda sürdürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları rüzgar nedeniyle sadece kıyıda sürdürüldü.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Oktay Avcı'yı (32) bulmak için 20 gündür Kulak Mahallesi'nde çalışan deniz polisi, şiddetli rüzgar nedeniyle denize açılamadı.

Polis, AFAD ve jandarma, arama çalışmalarını kıyı ve sazlık alanlarda sürdürdü.

Öte yandan, çalışmalara katılan ekipler için kurulan çadır da rüzgar nedeniyle yıkıldı.

Avcı ile balık tutmak için Kulak Mahallesi'nden denize açılan bekçi Ömer Özer'in (32) cesedi, 16 Ocak'ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.

Denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmalarına rüzgar engeli (2)

Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:41 Kaynak: AA
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