Denizde kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Denizde kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı

09.07.2022 22:10

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde arkadaşlarıyla denize giren çocuk kayboldu.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde arkadaşlarıyla denize giren çocuk kayboldu.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla ilçedeki Kopmuş plajına giden Utku Göçer (10) denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

Çocukların çevredekilerden yardım istemesi üzerine durum jandarmaya bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Hopa Sahil Güvenlik, Hopa Deniz Polisi ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri sevk edildi.

Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerince denizde, AFAD ve HOPAK ekipleri tarafından da kıyı şeridi boyunca arama çalışması başlatıldı.

Göçer'in bayram tatili için annesiyle birlikte İstanbul'dan dedesinin yanına geldiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Kemalpaşa, Artvin, Çocuk, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizde kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizde kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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