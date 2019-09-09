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Denizde kaybolan emirhan'ı arama çalışmalarına devam edildi

1 saat önce

Denizde kaybolan Emirhan'ı arama çalışmalarına devam edildiKOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılarak kaybolan Emirhan Doğar'ı (14) arama çalışmalarına rüzgar ve dalgalar engel olurken, kıyı şeridi boyunca yüzey taraması yapıldı.

Denizde kaybolan Emirhan'ı arama çalışmalarına devam edildi

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılarak kaybolan Emirhan Doğar'ı (14) arama çalışmalarına rüzgar ve dalgalar engel olurken, kıyı şeridi boyunca yüzey taraması yapıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kandıra'ya bağlı Babalı sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Mert Ekici ve kuzeni Emirhan Doğar, dalgaların yoğun olması nedeniyle akıntıya kapıldı. İki kuzenin akıntıya kapıldığını görenler suya girerek Mert Ekici'yi kıyıya çıkararak kurtarırken, Emirhan Doğar suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi, Deniz Polisi, AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gelirken, denizin dalgalı olması nedeniyle helikopterle havadan ve kıyıdan kontroller yapıldı.

Bugün sabah saatlerinde arama çalışmalarına yeniden başlanıldı. Öğle saatlerinde dalgaların şiddeti ve rüzgar nedeniyle çalışmalara ara verildi. Kıyı şeridi boyunca yüzey taraması yapmaya devam eden ekipler arama çalışmalarını suda devam ettirebilmek için olumsuz hava koşullarının düzelmesini bekliyor. Emirhan Doğar'ın yakınları üzüntü içerisinde arama çalışmalarını izledi.

Denizde kaybolan emirhan'ı arama çalışmalarına devam edildi

Kocaeli, Kandıra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 07:11 Kaynak: DHA
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