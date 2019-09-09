Son Dakika Haberleri: Denizde kaybolan emirhan için kıyı şeridi tarandı
Son Dakika Güncel Haber

Denizde kaybolan emirhan için kıyı şeridi tarandı

1 saat önce

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesi sahilinde, serinlemek için girdiği denizde kaybolan Emirhan Doğar'ı (14) bugünkü arama çalışmalarına, rüzgar ve dalgalar engel oldu.

Denizde kaybolan emirhan için kıyı şeridi tarandı, System.String[]

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesi sahilinde, serinlemek için girdiği denizde kaybolan Emirhan Doğar'ı (14) bugünkü arama çalışmalarına, rüzgar ve dalgalar engel oldu. Emirhan için kıyı şeridi boyunca yüzey taraması yapıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Kandıra'nın Babalı sahilinde meydana geldi. Serinlemek için dalgalı olmasına rağmen denize giren Mert Ekici ve kuzeni Emirhan Doğar, akıntıya kapıldı. Kuzenlerin akıntıya kapıldığını görenler, suya girip, Ekici'yi kıyıya çıkardı. Doğar ise denizde kayboldu. İhbar üzerine sahile Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi, AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile deniz polisleri sevk edildi. Denizin dalgalı olması nedeniyle helikopterle havadan ve kıyıdan kontroller yapıldı.

Bugün sabah saatlerinden itibaren Emirhan Doğar'ı arama çalışmaları sürdürüldü. Öğle saatlerinde dalgaların şiddeti ve rüzgar nedeniyle çalışmalara ara verildi. Kıyı şeridi boyunca yüzey taraması yapmaya devam eden ekipler, çalışmalarını suda devam ettirebilmek için olumsuz hava koşullarının düzelmesini bekliyor.

Emirhan Doğar'ın yakınları ise üzüntü içinde arama çalışmalarını izledi.

Kocaeli, Kandıra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye Başkanı makam aracını satarak 12 bin öğrencinin yüzünü güldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyükşehir Belediye Başkanlarına davet İstiklal'de elektrik mühendisi Halit'i öldürenlere baronun atadığı avukat, dosyayı iade etti Okuyucularına tuz ruhu önerdiği gerekçesiyle davalık olan Subaşı için takipsizlik kararı verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 18:55:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizde kaybolan emirhan için kıyı şeridi tarandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]