Denizde kaybolan genç 2 aydır aranıyor - Son Dakika

Denizde kaybolan genç 2 aydır aranıyor
21.02.2021 18:04
Denizde kaybolan genç 2 aydır aranıyor Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaklaşık 2 ay önce denize açıldıktan sonra botu ile kaybolan 23 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor.
Denizde kaybolan genç 2 aydır aranıyor
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaklaşık 2 ay önce denize açıldıktan sonra botu ile kaybolan 23 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, 54 gün önce Çevlik Sahili'nden balık tutmak için botla denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ali Nail Gündoğan'ın bulunması için yapılan arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı.
Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı su altı-üstü arama kurtarma ekibi ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına bağlı sualtı arama ekibi denizin derinliklerinde arama çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar Ali Nail'in bir izine rastlanmadı.
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