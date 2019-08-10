Denizde kaybolan genç için gıyabi cenaze namazı kılındı

Terme
ilçesinde babasıyla birlikte balık tutmak için açıldığı denizde kaybolan Ali Korkmaz
(21) için Terme Sanayi Sitesi Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Babası Fatih Korkmaz
(43) ve bir personelle birlikte balık tutmak için 26 Temmuz'da tekneyle denize açılan, düştüğü denizde kaybolan ve bugüne kadar bulunamayan Kormaz için Terme Sanayi Sitesi Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Cenazeye katılanlar baba Fatih Korkmaz ve yakınlarına taziyelerini sundu.
Gıyabi cenaze namazına Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç
ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurban Bayramı
nedeniyle arama çalışmalarının durduğunu belirten baba Fatih Korkmaz, "Biz gerekli izinlerimizi devlet büyüklerimizden aldık ve arama çalışmalarına tatilde belirleyeceğimiz bir günde biz başlayacağız. Devletimiz her zaman yanımızda oldu. Yanımızda olan herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.