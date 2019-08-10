Son Dakika Haberleri: Denizde kaybolan genç için gıyabi cenaze namazı kılındı
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Denizde kaybolan genç için gıyabi cenaze namazı kılındı

1 saat önce

Terme ilçesinde babasıyla birlikte balık tutmak için açıldığı denizde kaybolan Ali Korkmaz (21) için Terme Sanayi Sitesi Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Denizde kaybolan genç için gıyabi cenaze namazı kılındı, System.String[]
Terme ilçesinde babasıyla birlikte balık tutmak için açıldığı denizde kaybolan Ali Korkmaz (21) için Terme Sanayi Sitesi Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Babası Fatih Korkmaz (43) ve bir personelle birlikte balık tutmak için 26 Temmuz'da tekneyle denize açılan, düştüğü denizde kaybolan ve bugüne kadar bulunamayan Kormaz için Terme Sanayi Sitesi Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Cenazeye katılanlar baba Fatih Korkmaz ve yakınlarına taziyelerini sundu.
Gıyabi cenaze namazına Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kurban Bayramı nedeniyle arama çalışmalarının durduğunu belirten baba Fatih Korkmaz, "Biz gerekli izinlerimizi devlet büyüklerimizden aldık ve arama çalışmalarına tatilde belirleyeceğimiz bir günde biz başlayacağız. Devletimiz her zaman yanımızda oldu. Yanımızda olan herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.
Terme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:34 Kaynak: AA
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