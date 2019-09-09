Denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor

Sinop'un Ayancık ilçesinde dün serinlemek için denize giren 3 arkadaş akıntıya kapıldı. 2 kişi çevredekiler tarafından kurtarılırken, Özay Yazıcı (18) kayboldu. Yazıcı'yı arama çalışmaları devam ediyor.



Olay, dün öğleden sonra, ilçenin Ünlüce köyündeki Çamurca Plajı'nda meydana geldi. Kastamonu'dan ilçeye gezmeye gelen 3 arkadaş, sıcaktan bunalıp, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra 3 kişi akıntıya kapılıp çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler, suyun üzerine can simidi atarak 3 kişiden 2'sini kurtarmayı başardı. Özay Yazıcı ise bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Denizden kurtarılan ve kimliği henüz bilinmeyen 2 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



Bölgeye gelen polis kurbağa adamlar, Özay Yazıcı'yı bulmak için arama çalışması başlattı. - SİNOP