Son Dakika Haberleri: Denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor
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Denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor

2 saat önce

Sinop'un Ayancık ilçesinde dün serinlemek için denize giren 3 arkadaş akıntıya kapıldı.

Denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Sinop'un Ayancık ilçesinde dün serinlemek için denize giren 3 arkadaş akıntıya kapıldı. 2 kişi çevredekiler tarafından kurtarılırken, Özay Yazıcı (18) kayboldu. Yazıcı'yı arama çalışmaları devam ediyor.


Olay, dün öğleden sonra, ilçenin Ünlüce köyündeki Çamurca Plajı'nda meydana geldi. Kastamonu'dan ilçeye gezmeye gelen 3 arkadaş, sıcaktan bunalıp, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra 3 kişi akıntıya kapılıp çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler, suyun üzerine can simidi atarak 3 kişiden 2'sini kurtarmayı başardı. Özay Yazıcı ise bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Denizden kurtarılan ve kimliği henüz bilinmeyen 2 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


Bölgeye gelen polis kurbağa adamlar, Özay Yazıcı'yı bulmak için arama çalışması başlattı. - SİNOP

Kastamonu, Ayancık, Polis, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:41 Kaynak: İHA
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