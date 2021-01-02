Denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor

02.01.2021 18:15
Denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde arkadaşıyla denize açıldıkları botun alabora olarak akıntıya kapılması sonucu kaybolan genci arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde arkadaşıyla denize açıldıkları botun alabora olarak akıntıya kapılması sonucu kaybolan genci arama kurtarma çalışması devam ediyor. Aile umutlu bekleyişini sürdürüyor.

30 Aralık akşam saat 21.00 sıralarında 2 arkadaş Samandağ açıklarında şişme botla denize açıldı. Bot kısa bir süre sonra şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklendi. Şahıslardan biri kendi çabasıyla sahile çıkarken Ali Nail Gündoğan kayboldu. Ali Nail Gündoğan'ın ailesi umutlu bekleyişini sürdürürken baba Cumali Gündoğan, "Ben oğlumu istiyorum 4 gündür yüreğim yanmış eve gidemiyorum, devlet yetkililerinin elinden ne gelirse yapmaları istiyorum" dedi.

Kuzeni Malik Gündoğan, "Umudumuz Ali kardeşimizin bulunması kendisi 4 gündür kayıp şişme botla balık tutmak için çıktı. Ali kardeşimizin bulunmasını istiyoruz" dedi. - HATAY

Denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor
Denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor
Denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor
Denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor
Denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor
Denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor

Arama Kurtarma, Samandağ, Aralık, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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