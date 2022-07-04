Denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor

04.07.2022 13:07
Denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor

Ordu'da, serinlemek için girdiği denizde kaybolan bir kişi için başlatılan arama çalışmaları ikinci gününde kara, hava ve denizden devam ediyor.

Ordu'da, serinlemek için girdiği denizde kaybolan bir kişi için başlatılan arama çalışmaları ikinci gününde kara, hava ve denizden devam ediyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'nde bulunan plajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte denize giren Resul Akkaya (23) akıntıya kapılarak, çırpınmaya başladı. Akkaya'nın denizde gözden kaybolduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yoğun dalganın olduğu denizde arama çalışması başlatan dalgıç ekipleri, kaybolan Resul Akkaya'yı bulmak için çabaladı. Denizden de yapılan aramaların sonucu Akkaya'ya ait bir ize rastlanılamazken, arama çalışmaları dün gece saatlerine kadar devam etti.

Çalışmaların ikinci gününde ise 20 ekipten oluşan toplam 40 arama ve kurtarma görevlisi, denizde kaybolan Resul Akkaya'yı bulmak için sabah saatlerinde alana intikal etti. İtfaiye, polis, jandarma, AFAD, UMKE ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan oluşan ekip, Akkaya'ya ait bir iz bulmak adına çalışmalarını hızlandırırken, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter, dron, tekne ve dalgıçlar arama faaliyetlerine devam ediyor.

Akkaya'nın, denize girdiği alandan dalgalar nedeniyle uzaklaşmış olabileceği ihtimali üzerine bölgede alanı büyüterek geniş çaplı inceleme başlatan ekiplerin çalışması çok yönlü olarak devam ediyor. - ORDU

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DENİZDE KAYBOLAN RESUL'U ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ DENİZDE KAYBOLAN RESUL'U ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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