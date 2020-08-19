Denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Ordu'da denizde kaybolan 17 yaşındaki Mehmet Zencirci'yi arama çalışmaları dokuzuncu günde de devam etti.

Şanlıurfa'dan fındık hasadı için kente gelen ve 11 Ağustos'ta arkadaşlarıyla gittiği Perşembe ilçesinde plaj mevkisinde denizde kaybolan Zencirci'nin bulunması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Aramaların dokuzuncu gününde de arama kurtarma ve dalgıç ekipleri, gencin bulunması için yoğun çaba gösterdi.

Kıyıda bekleyişini sürdüren kayıp gencin babası Kasım Zencirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 kişilik ailesinin fındık toplamak üzere Ordu'ya geldiğini söyledi.

Zencirci, oğlunun serinlemek için denize girdiğini anlatarak, "Dalga da çok olduğu için denizde kaybolmuş. Apar topar geldim ama ne çare oğlum 9 gündür kayıp. Sayın Kaymakamım her gün uğruyor, halimi hatırımı soruyor. Ayrıca komutanımdan da Allah razı olsun. Ben oğlumun cenazesini almadan memleketime dönmeyeceğim. Yoksa çocuklarımın ve eşimin yüzüne nasıl bakarım?" dedi.

Amca Mustafa Zencirci ise kayıp yeğenini bulmak için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini vurguladı.

"Karadeniz oğlumuzu bize vermiyor." diyen Zencirci, "Dalgıçlar denize dalıyor, kameralar dip taraması yapıyor ama yok. Ben devletimizden arama çalışmalarını, oğlumuzu bulana kadar devam ettirmesini istiyorum. Biz yoksa memlekete dönmeyeceğiz. Bizim için seferber olan herkesten Allah razı olsun. Bize her türlü kolaylığı sağladılar." diye konuştu.