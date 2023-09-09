İki duygu aynı karede! Bir tarafta acı bekleyiş, diğer tarafta mutluluk - Son Dakika

İki duygu aynı karede! Bir tarafta acı bekleyiş, diğer tarafta mutluluk

Son Güncelleme: 09.09.2023 14:14

Kısırkaya Plajı'nda kaybolan Berat Keskin'i arama çalışmaları devam ederken, gelin ve damat düğün çekimleri için plaja geldi. Acılı aile ve mutlu çift aynı karede yer aldı.

İstanbul Sarıyer'de arkadaşlarıyla birlikte yüzmeye gelen Berat Keskin dalgalara kapılarak denizde kayboldu. Keskin'i bulmak için arama çalışmalarının devam ettiği Kısırkaya Plajı'na gelen, gelin ve damat ise, düğün çekimleri yaptı. Bir yanda acılı bekleyiş sürerken diğer yanda ise mutluluk pozları vardı.

BERAT'I ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kısırkaya Plajı'nda perşembe günü denizde kaybolan Berat Keskin'i arama çalışmaları sürüyor. Çalışmaları takip eden Keskin'in yakınlarının bulunduğu noktada gelin ve damat fotoğraf çektirmek için geldi.

İKİ DUYGU AYNI KAREDE

En mutlu günlerini ölümsüzleştirmek isteyen gelin ve damat ile acı içinde 14 yaşındaki Berat'tan bir haber bekleyen ailesi aynı karede yer aldı.

İşte o anlardan kareler;

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam İki duygu aynı karede! Bir tarafta acı bekleyiş, diğer tarafta mutluluk - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki duygu aynı karede! Bir tarafta acı bekleyiş, diğer tarafta mutluluk - Son Dakika
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