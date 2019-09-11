Son Dakika Haberleri: Denizde kaybolan gencin cansız bedeni, kayalıkta bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Denizde kaybolan gencin cansız bedeni, kayalıkta bulundu

1 saat önce

SİNOP'un Ayancık ilçesinde, 3 gün önce arkadaşlarıyla girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Özay Yazıcı'nın (18), cansız bedeni bulundu.

Denizde kaybolan gencin cansız bedeni, kayalıkta bulundu, System.String[]

SİNOP'un Ayancık ilçesinde, 3 gün önce arkadaşlarıyla girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Özay Yazıcı'nın (18), cansız bedeni bulundu.

Sinop'un Ayancık ilçesi Ünlüce Köyü'ndeki Çamurca Plajı'nda 8 Eylül'de denize giren 3 arkadaş akıntıya kapıldı. Arkadaşlardan 2'si çevredekiler tarafından kurtarılırken, Özay Yazıcı akıntıya kapılarak kayboldu.

Sinop Emniyet Müdürlüğü Deniz Şubesi'nden dalgıç ekipler tarafından başlatılan arama çalışmalarının 3'üncü gününde Yazıcı'nın cansız bedeni, Altınköy mevkiinde kayalara sıkışmış halde bulundu. Yazıcı'nın cesedi, Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ayancık, Eylül, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 11 Eylül 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
iPhone 11 modellerinin Türkiye satış fiyatı belli oldu: iPhone 11 Pro Max, 12 bin 500 lira Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı Diyarbakır hdp önündeki eylemde 9'uncu gün; aile sayısı 23 oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 13:42:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizde kaybolan gencin cansız bedeni, kayalıkta bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]