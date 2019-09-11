Denizde kaybolan gencin cansız bedeni, kayalıkta bulundu

SİNOP'un Ayancık ilçesinde, 3 gün önce arkadaşlarıyla girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Özay Yazıcı'nın (18), cansız bedeni bulundu.
Sinop'un Ayancık ilçesi Ünlüce Köyü'ndeki Çamurca Plajı'nda 8 Eylül'de denize giren 3 arkadaş akıntıya kapıldı. Arkadaşlardan 2'si çevredekiler tarafından kurtarılırken, Özay Yazıcı akıntıya kapılarak kayboldu.
Sinop Emniyet Müdürlüğü Deniz Şubesi'nden dalgıç ekipler tarafından başlatılan arama çalışmalarının 3'üncü gününde Yazıcı'nın cansız bedeni, Altınköy mevkiinde kayalara sıkışmış halde bulundu. Yazıcı'nın cesedi, Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.