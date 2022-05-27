Denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde, 4 gün önce serinlemek için girdiği denizde kaybolan yabancı uyruklu 21 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mezitli ilçesine bağlı Menderes Mahallesi sahilinde 22 Mayıs'ta denize girdikten sonra gözden kaybolan yabancı uyruklu İzzet Hamo'yu (21) bulmak için yürütülen çalışmalar bugün de sürdü. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK), İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Amirliği ekipleri, bölgede Hamo'yu bulmak için denizde bir kez daha arama ve tarama yaptı. Arama çalışmalarının sürdüğü sırada, bölgeye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Davultepe Mahallesi'ndeki 100. Yıl Tabiat Parkı sahilinde erkek cesedi görüldüğü ihbarını alan ekipler, o bölgeye yöneldi.

Ekipler tarafından denizden çıkarılan cesedin, genç Hamo'ya ait olduğu tespit edildi.

Hamo'nun cenazesi, otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. - MERSİN