Son Dakika Haberleri: Denizde kaybolan gencin cesedi bir ay sonra bulundu
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Denizde kaybolan gencin cesedi bir ay sonra bulundu

45 dakika önce

Samsun'un Terme ilçesinde, bir ay önce babasıyla balık tutmak için denize açılan ve tekneden düşerek kaybolan gencin cansız bedeni balıkçılar tarafından bulundu.

Denizde kaybolan gencin cesedi bir ay sonra bulundu, System.String[]

Samsun'un Terme ilçesinde, bir ay önce babasıyla balık tutmak için denize açılan ve tekneden düşerek kaybolan gencin cansız bedeni balıkçılar tarafından bulundu.

İlçeye bağlı Karaali Burnu açıklarında bir balıkçının ağına ceset takıldı. Bunun üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.

Cesedin, babasıyla balık tutmak için 26 Temmuz'da denize açılan ve tekneden düşerek kaybolan Ali Korkmaz'a ait olduğu belirlendi.

Korkmaz'ın cesedi, otopsi için Terme Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

İlçenin Çaltı Burnu mevkisinde, 26 Temmuz'da babası Fatih Korkmaz (43) ile balık tutmak için denize açılan Ali Korkmaz (21), dengesini kaybederek suya düşmüş, arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı.

Karaali, Samsun, Terme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 06:16 Kaynak: AA
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