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Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

50 dakika önce

Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu Adana'nın Yumurtalık ilçesinde halk plajında denize girdikten sonra kaybolan gencin cesedi 1 gün sonra bulundu Sualtı polisi genci ararken vatandaşların aynı noktada yüzmesi dikkat çektiADANA - Adana'nın Yumurtalık ilçesinde halk plajında denize...

Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde halk plajında denize girdikten sonra kaybolan gencin cesedi 1 gün sonra bulundu
Sualtı polisi genci ararken vatandaşların aynı noktada yüzmesi dikkat çekti
ADANA - Adana'nın Yumurtalık ilçesinde halk plajında denize girdikten sonra kaybolan gencin bir gün sonra cesedi bulundu. Aynı noktada yüzlerce vatandaşın yüzmesi ise dikkat çekti.
Edinilen bilgiye göre, Yumurtalık Halk Plajı'nda meydana gelen olayda, Suriye'deki iç savaştan kaçan Mahmud İdris ailesiyle birlikte Halep'ten Adana'ya geldi. Adana'da tarım işçisi olarak çalışarak ailesiyle geçimini sağlayan İdris, 5 Haziran Çarşamba günü akşam üstü serinlemek için Yumurtalık Hal Plajına gitti. Burada denize giren gençten bir daha haber alınamadı. Haber verilmesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıçlar olay yerine geldi. Dalgıçlar akşam üzeri arama yaptı. Ancak hava karardığı için genç bulunamadı. Dün ise dalgıç polisler gün boyu arama yaptı. Polis arama yaparken yüzlerce vatandaşın gencin boğulduğu yerde yüzmesi ise dikkat çekti. Bir süre sonra dalgıç polisler gencin cansız bedenini buldu. Gencin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:06 Kaynak: İHA
Yumurtalık, Adana, 3. Sayfa
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