Son Dakika Haberleri: Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
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Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

9 dakika önce

Yeşilköy sahilinde dün akşam denize girdikten sonra kaybolan Soner Taşkın'ın (28) cesedi bulundu.

Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu, System.String[]
Yeşilköy sahilinde dün akşam denize girdikten sonra kaybolan Soner Taşkın'ın (28) cesedi bulundu.
Bakırköy'e bağlı Yeşilköy sahilinde dün akşam ağabeyi ile denize giren özel güvenlik görevlisi Soner Taşkın, bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen deniz polisi tüm aramalara rağmen Taşkın'a ulaşamadı.
Denizde bugün devam eden aramalarda ise Taşkın'ın cesedi bulundu.
Taşkın'ın cesedi yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Bakırköy, Yeşilköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:22 Kaynak: AA
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