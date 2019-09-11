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Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

53 dakika önce

Denizde kaybolan gencin cesedi bulunduSİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde 3 arkadaşıyla denize giren ve kaybolan 18 yaşındaki Özay Yazıcı'nın cesedi bulundu.

Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde 3 arkadaşıyla denize giren ve kaybolan 18 yaşındaki Özay Yazıcı'nın cesedi bulundu.

Sinop'un Ayancık ilçesi Ünlüce köyündeki Çamurca Plajı'nda denize giren ve akıntıya kapılan 3 arkadaştan ikisi kurtarılmış, Özay Yazıcı ise akıntıya kapılmıştı. Sinop Emniyet Müdürlüğü Deniz Şubesi dalgıçları tarafından günlerdir aranan Özay Yazıcı, bu sabah Ayancık Altınköy mevkisinde kayalara sıkışmış halde bulundu.

Kayalıklarda bulunan Özay'ın cesedi, dalgıçlar tarafından sudan çıkartılarak Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

Ayancık, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:36 Kaynak: İHA
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