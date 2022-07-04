Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

Ordu'da dün akşam serinlemek için girdiği denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

Olay, dün akşam saat 16.00 sıralarında Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'nde bulunan plajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte denize giren Resul Akkaya (23) akıntıya kapılarak çırpınmaya başladı. Akkaya'nın denizde gözden kaybolduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yoğun dalganın olduğu denizde arama çalışması başlatan dalgıç ekipleri, kaybolan Resul Akkaya'yı bulmak için gece saatlerine kadar arama çalışması yürüttü. Gece ara verilen arama çalışmaları sabah helikopter desteği ile tekrar başladı. Yapılan arama çalışmaları neticesinde bugün akşam saatlerinde Akkaya'nın cansız bedeni denize girdiği alanın yakınlarında bulundu.

Jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

(Selim Kuşcu/İHA)