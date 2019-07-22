Denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, beldeye günübirlik tatile giden ve dün serinlemek için Servez Koyu mevkisinde denize girmesinin ardından bir süre sonra dalgalara kapılarak kaybolan 16 yaşındaki Yasir İskar'ın bulunması için sabah saatlerinde yeniden arama çalışması yapıldı.

Yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından İskar'ın cesedi, koy açıklarında bulundu.

İskar'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay

Dün öğle saatlerinde Servez koyunda mevkisinde sahilden denize giren Yasir İskar ile Yasir Emre Saç (16) gözden kaybolmuş, vatandaşların çabası ile kurtarılan Saç, 112 Acil Sağlık ekiplerince Vize Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edilmiş, kaybolan İskar'ın bulunması için bölgede arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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