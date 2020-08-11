Denizde kaybolan gencin cesedini balıkçılar buldu - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde serinlemek için arkadaşlarıyla girdiği denizde kaybolan gencin cansız bedenine, sahilden 4 kilometre açıkta balıkçılar ulaştı.

İstanbul'dan yaz tatili için memleketi Samsun'a gelen ve 9 Ağustos'ta arkadaşlarıyla Çarşamba'nın Costal mevkisinde girdiği denizde kaybolan Mertcan Yanak'ın (17) bulunması için başlatılan arama çalışmaları sonlandırıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polislerin dalgaların etkili olmasına rağmen denizden, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin de kıyıdan aradığı Yanak'ın cesedi, 4 kilometre açıkta balıkçılar tarafından bulundu.

Gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morguna götürüldü.

Yanak'ın 6 yaşında lösemiye yakalandığı ve hastalığı yendiği öğrenilmişti.