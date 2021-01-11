Denizde kaybolan gençten hala bir iz yok - Son Dakika

Denizde kaybolan gençten hala bir iz yok
11.01.2021 19:29
Hatay'ın Samandağ ilçesinde arkadaşıyla birlikte botla denize açıldıktan sonra kaybolan genci arama çalışmaları 13. gününde de sürüyor.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde arkadaşıyla birlikte botla denize açıldıktan sonra kaybolan genci arama çalışmaları 13. gününde de sürüyor.
Samandağ ilçesi Çevlik Sahili'nde 12 gün önce Ali Nail Gündoğan (23) arkadaşıyla birlikte botla denize açıldıktan sonra kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, AFAD ve ANDA arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Gündoğan'ın bulunması için denizden ve kıyıdan başlatılan arama çalışmalarına 13 gündür aralıksız devam ediyor.
(Alican Gümüş/İHA)
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