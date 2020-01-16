Denizde kaybolan iki bekçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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Denizde kaybolan iki bekçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı
7 saat önce
Cesedin bulunduğu yer Yakınlarının ağlaması MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:43 Kaynak: AA
Cesedin bulunduğu yer
Yakınlarının ağlaması MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.
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