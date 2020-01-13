Denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor (2) - Son Dakika

Denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor (2)

10 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 2 bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 2 bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İlçedeki Kulak Mahallesi'nden iki gün önce balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiler Oktay Avcı ile Ömer Özer'i bulmak için yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bölgede helikopter destekli sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı, Mersin Emniyet Müdürlüğü su altı polisi, jandarma ve AFAD ekipleri katılıyor.

Bekçilerinin yakınları da çalışma yapılan bölgede endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.

Denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor (2)

Ömer Özer, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:05 Kaynak: AA
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