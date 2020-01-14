Denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

46 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 2 bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 2 bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İlçedeki Kulak Mahallesi'nden iki gün önce balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiler Oktay Avcı ile Ömer Özer'i bulmak için yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bölgede helikopter destekli sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı, Mersin Emniyet Müdürlüğü su altı polisi, jandarma ve AFAD ekipleri katılıyor.

Arama çalışmalarına akşam saatlerinde de devam eden ekipler, alanda gece görüşlü "drone"larla çalışma yaptı.

Bu sırada, bazı ailelerin gözyaşı döktüğü gözlendi.

Yaptıkları çalışmalar hakkında ailelere bilgi veren ekiplerin, arama faaliyetlerinin gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

Bekçilerin yakınları, çalışma yapılan bölgede endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.

"Allah'tan ümit kesilmez"

Oktay Avcı'nın babası İbrahim Avcı, AA muhabirine, oğlunun 3 arkadaşıyla balığa çıktığını anlattı.

Arkadaşlarından birinin kıyıda kaldığını ve oğlunun en son onunla görüştüğünü belirten Avcı, daha sonra oğlu ve Ömer Özer'den haber alınamadığını dile getirdi.

Bunun üzerine kayıp başvurusunda bulunduklarını aktaran Avcı, "Bugün 3 gün oldu. Allah'tan ümit kesilmez. Ne kendileri ne de kayık var. Hiçbir şey yok. Güvenlik birimleri sürekli arıyor. Beklemekten başka yapacak bir şey yok. Gece gündüz buradayız. Üzgünüz. Balığa çıktığı Ömer'le yakın ve samimi bir arkadaşlıkları vardı. Devamlı beraberlerdi." ifadesini kullandı.

Denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

Ömer Özer, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 13 Ocak 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Binlerce tavuk ölüsü araziye bırakıldı! Vatandaşlar şaşkına döndü Asker eğlencesinde yengesini öldüren adam tutuklandı Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler

Son Dakika Haberleri
00:48 Sapanca Gölü'nde "hayalet ağ" nedeniyle ördek ve balıkların telef olmasına inceleme - Son Dakika
00:44 ABD Adalet Bakanı Barr, Florida saldırısını "terör eylemi" olarak niteledi Açıklaması - Son Dakika
00:42 Fransa, Sahel bölgesine ilave 220 asker gönderecek - Son Dakika
00:36 İstanbul'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
00:34 Aynı pastaneyi dört kez soydur, beşince yakayı ele verdiler - Son Dakika
23:52 Moskova'da Suriye-Rusya-Türkiye toplantısı iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 00:57:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]