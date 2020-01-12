Denizde kaybolan iki mahalle bekçisini arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizde kaybolan iki mahalle bekçisini arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Denizde kaybolan iki mahalle bekçisini arama çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Denizde kaybolan iki mahalle bekçisini arama çalışmaları sürüyor (2)BALIKÇI AĞLARI BULUNDUMersin'in Tarsus ilçesinde dün sabah balık avlamak için kayıkla denize açılan ve bir daha haber alınamayan mahalle bekçileri Ömer Özer ile Oktay Avcı'nın kullandığı sanılan balıkçı ağları, denizin 2...

Denizde kaybolan iki mahalle bekçisini arama çalışmaları sürüyor (2)

BALIKÇI AĞLARI BULUNDU

Mersin'in Tarsus ilçesinde dün sabah balık avlamak için kayıkla denize açılan ve bir daha haber alınamayan mahalle bekçileri Ömer Özer ile Oktay Avcı'nın kullandığı sanılan balıkçı ağları, denizin 2 kilometre açığında bulundu. Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, arama- kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü bölgeye gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Otcu, Su altında, karada ve havada çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah olumlu sonuç beklentisindeyiz dedi.

Ömer Özer ve Oktay Avcı'nın arkadaşları da arama- kurtarma çalışmalarına katıldı. Mahalle bekçilerinin aileleri ise kendileri için kurulan çadırda ekiplerden iyi haber bekliyor.

Denizde kaybolan iki mahalle bekçisini arama çalışmaları sürüyor

Ömer Özer, Tarsus, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:57 Kaynak: DHA
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Denizde kaybolan bekçilerin balıkçı ağları bulundu
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