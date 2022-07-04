Denizde kaybolan İsmail aranıyor; ekiplerin uyarısını dikkate almamış - Son Dakika
Üye Girişi

Denizde kaybolan İsmail aranıyor; ekiplerin uyarısını dikkate almamış

04.07.2022 14:58
Denizde kaybolan İsmail aranıyor; ekiplerin uyarısını dikkate almamış

TRABZON'un Of ilçesinde dün akşam arkadaşlarıyla birlikte girdiği dalgalı denizde akıntıya kapılan İsmail Mete (19) kayboldu.

TRABZON'un Of ilçesinde dün akşam arkadaşlarıyla birlikte girdiği dalgalı denizde akıntıya kapılan İsmail Mete (19) kayboldu. Arama çalışmaları sürerken, dün gece bölgede devriye atan Sahil Güvenlik ekibinin uyarısıyla Mete ve arkadaşlarının denizden çıktığı, ekibin bölgeden ayrılmasının ardından grubun yeniden suya girdiği ve olayın yaşandığı belirtildi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Kıyıcık Mahallesi'nde meydana geldi. Bir grup arkadaşıyla dalgalı denizde serinlemek için suya giren İsmail Mete, bir süre sonra akıntıya kapılıp kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Dalgalar nedeniyle güçlükle yürütülen çalışmalardan dün sonuç alınamadı.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte ekipler, bugün yeniden arama çalışması başlattı. 27 dalgıçtan oluşan ekip, su altını tararken botlar ve dron ile de deniz yüzeyinde arama yapıldı.EKİPLER UYARIP, DENİZDEN ÇIKARMIŞArama çalışmaları devam ederken, olaya ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Sahil Güvenlik ekiplerinin dalgaların şiddetini arttırması üzerine dün bölgeye gelerek İsmail Mete ve arkadaşlarını denizden çıkarttığı, ancak grubun, ekibin bölgeden ayrılmasının ardından yeniden suya girdikleri bildirildi.VALİ USTAOĞLU ÇALIŞMALARI İZLEDİTrabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, ilçeye gelerek arama çalışmalarını inceleyip, yetkilerden bilgi aldı. Çalışmalara ilişkin açıklama yapan Vali Ustaoğlu, "İnşallah kaybolan yavrumuza ulaşırız en azından ailesinin bir nebze de olsa üzüntüsünü hafifletebiliriz. Tekrar ailesine başsağlığı diliyorum. Aslında dün hava özellikle denizde sıkıntılıydı. Dalga boyu yaklaşık 3 metreyi buldu. Hatta ben de başta sahil güvenlik olmak üzere arkadaşlarımızı uyararak mümkün mertebe denizden uzak durulması ile alakalı anonsların da yapılmasını istemiştim. Ama maalesef burada böyle bir olay yaşandı. Sahil güvenlikten arkadaşlarımız buraya gelmişler ve arkadaşları uyararak denizden çıkartmışlar. Ama sahil güvenlik ekipleri ayrıldıktan bir süre sonra maalesef tekrar suya girmişler. Böyle bir sonuç meydana geldi" dedi.'KARADENİZ'İN EN RİSKLİ DÖNEMİ'

Vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran Vali Ustaoğlu, "Bu dönem Karadeniz'in en riskli dönemi. Bizim deniz kenarlarında bulunan vatandaşların kendi çocuklarının yanı sıra plajda bulunan diğer kişileri de uyarması lazım. Dalga yüksekliği bulunan dönemlerde denizden uzak durulması gerekiyor. Biz bu tür durumlarda ekiplerimizle beraber sahil şeridinde gerekli uyarıları yapıyoruz" diye konuştu.


YORUMLAR
500
Trabzon'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor Trabzon'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı
Kaynak: DHA

İsmail Mete, Jandarma, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizde kaybolan İsmail aranıyor; ekiplerin uyarısını dikkate almamış - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:57 Ahu Tuğba'dan Meriç Erkan'a sert sözler: Benim sayemde para kazandı, hakkımı ve iyi niyetimi helal etmiyorum
14:55 Yürek yakan haber! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit düştü
14:52 Beşiktaş'a imzayı atan Weghorst bugün İstanbul'a geliyor!
14:42 Sigaraya bir zam daha geldi: PM ve BAT grubunun sigaraları 2 TL daha zamlandı
14:39 Kuyumcukent esnafı yönetim binasını bastı! Aidat ve otopark zamlarından şikayetçiler
14:34 Bakan Nebati açıkladı: Küresel emtia fiyatlarındaki artışlar, haziran ayında enflasyonun yüzde 4,95 gerçekleşmesinde etkili oldu
14:27 Memur maaşına yapılan 41,69'luk zam, bedelli askerlik ücretini de etkileyecek! İşte masadaki rakam
13:59 Voleybolcu güzel Zehra Güneş'ten sevgilisiyle romantik tatil pozu: Fotoğrafa yorum ve beğeni yağdı
13:56 Çinli yoga eğitmeni kaldığı otelde 30 yerinden bıçaklanarak öldürüldü! Genç eğitmenin eski sevgilisi tutuklandı
13:43 Ümit Özdağ'ın "Yüzde 99 değil yüzde 100 iç savaş çıkacak" sözleri sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan suç duyurusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 15:02:23. #1.13#
SON DAKİKA: Denizde kaybolan İsmail aranıyor; ekiplerin uyarısını dikkate almamış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement