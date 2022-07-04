DENİZDE KAYBOLAN İSMAİL ARANIYOR; EKİPLERİN UYARISINI DİKKATE ALMAMIŞ - Son Dakika
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DENİZDE KAYBOLAN İSMAİL ARANIYOR; EKİPLERİN UYARISINI DİKKATE ALMAMIŞ

04.07.2022 15:33

TRABZON'un Of ilçesinde dün akşam arkadaşlarıyla birlikte girdiği dalgalı denizde akıntıya kapılan İsmail Mete (19) kayboldu.

TRABZON'un Of ilçesinde dün akşam arkadaşlarıyla birlikte girdiği dalgalı denizde akıntıya kapılan İsmail Mete (19) kayboldu. Arama çalışmaları sürerken, dün bölgede devriye atan Sahil Güvenlik ekibinin uyarısıyla Mete ve arkadaşlarının denizden çıktığı, ekibin bölgeden ayrılmasının ardından grubun yeniden suya girdiği ve olayın yaşandığı belirtildi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Kıyıcık Mahallesi'nde meydana geldi. Bir grup arkadaşıyla dalgalı denizde serinlemek için suya giren İsmail Mete, bir süre sonra akıntıya kapılıp kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Dalgalar nedeniyle güçlükle yürütülen çalışmalardan dün sonuç alınamadı.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte ekipler, bugün yeniden arama çalışması başlattı. 27 dalgıçtan oluşan ekip, su altını tararken botlar ve dron ile de deniz yüzeyinde arama yapıldı.

EKİPLER UYARIP, DENİZDEN ÇIKARMIŞ

Arama çalışmaları devam ederken, olaya ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Sahil Güvenlik ekiplerinin dalgaların şiddetini arttırması üzerine dün bölgeye gelerek İsmail Mete ve arkadaşlarını denizden çıkarttığı, ancak grubun, ekibin bölgeden ayrılmasının ardından yeniden suya girdikleri bildirildi.

VALİ USTAOĞLU ÇALIŞMALARI İZLEDİ

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, ilçeye gelerek arama çalışmalarını inceleyip, yetkilerden bilgi aldı. Çalışmalara ilişkin açıklama yapan Vali Ustaoğlu, 'İnşallah kaybolan yavrumuza ulaşırız en azından ailesinin bir nebze de olsa üzüntüsünü hafifletebiliriz. Tekrar ailesine başsağlığı diliyorum. Aslında dün hava özellikle denizde sıkıntılıydı. Dalga boyu yaklaşık 3 metreyi buldu. Hatta ben de başta sahil güvenlik olmak üzere arkadaşlarımızı uyararak mümkün mertebe denizden uzak durulması ile alakalı anonsların da yapılmasını istemiştim. Ama maalesef burada böyle bir olay yaşandı. Sahil güvenlikten arkadaşlarımız buraya gelmişler ve arkadaşları uyararak denizden çıkartmışlar. Ama sahil güvenlik ekipleri ayrıldıktan bir süre sonra maalesef tekrar suya girmişler. Böyle bir sonuç meydana geldi' dedi.

'KARADENİZ'İN EN RİSKLİ DÖNEMİ'

Vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran Vali Ustaoğlu, 'Bu dönem Karadeniz'in en riskli dönemi. Bizim deniz kenarlarında bulunan vatandaşların kendi çocuklarının yanı sıra plajda bulunan diğer kişileri de uyarması lazım. Dalga yüksekliği bulunan dönemlerde denizden uzak durulması gerekiyor. Biz bu tür durumlarda ekiplerimizle beraber sahil şeridinde gerekli uyarıları yapıyoruz diye konuştu.

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Kaynak: DHA

İsmail Mete, Kıyıcık, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DENİZDE KAYBOLAN İSMAİL ARANIYOR; EKİPLERİN UYARISINI DİKKATE ALMAMIŞ - Son Dakika

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