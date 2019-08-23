Son Dakika Haberleri: DENİZDE KAYBOLAN KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ 4 SAAT SONRA BULUNDU
Son Dakika Güncel Haber

DENİZDE KAYBOLAN KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ 4 SAAT SONRA BULUNDU

27 dakika önce

BEŞİKTAŞ İskelesi'nde bir arkadaşı ile denize girdikten sonra kaybolan Bayram Demir'in cansız bedeni 4 saat süren arama çalışmalarının ardından iskelenin 5 metre açığında bulundu.

DENİZDE KAYBOLAN KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ 4 SAAT SONRA BULUNDU, System.String[]
BEŞİKTAŞ İskelesi'nde bir arkadaşı ile denize girdikten sonra kaybolan Bayram Demir'in cansız bedeni 4 saat süren arama çalışmalarının ardından iskelenin 5 metre açığında bulundu.

Beşiktaş İskelesi'nde saat 02.00 sıralarında biri kadın 2 arkadaşı ile birlikte alkol alıp, erkek arkadaşlarından birisi ile denize giren Bayram Demir, boğazın sularında gözlerden kayboldu. Arkadaşın ve çevredeki vatandaşların arama ve kurtarma çalışmaları sonuç vermedi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi yaklaşık 4 saat boyunca Demir'i aradı. Aramalar sonucu Demir'in cansız bedeni denize girdiği Beşiktaş İskelesi'nin yaklaşık 5 metre açığında bulundu. Dalgıç polisler tarafından saat 06.00 sıralarında denizden çıkarılan Demir'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, birlikte yüzdükleri sırada Demir'in kaybolması üzerine arkadaşının kaybolduğunu haber veren kişi de alkol komasına girmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yapılan müdahaleler sonucu ayağa kalkıp tekrar olay yerine gelen arkadaşı, Demir'in cesedinin sudan çıkarıldığı sırada baygınlık geçirdi. Olay yerindeki ambulansa alınan kişi ambulanstaki müdahalenin ardından yeniden ayağa kalkarak çalışmaları takip etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-----------------------------
-Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin arama çalışmaları
-Cesedin yerinin bulunması
-Vatandaşları cesedin yerini Sahil Güvenlik ekiplerine göstermesi
-Dalgıçların olay yerine gelmesi
-Dalgıçların suya girmesi
-Cesedin çıkarılması
-Cesedin ambulansa alınması
-Genel ve detay görüntüler


Bayram Demir, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'ta Orhan Ak istifa etti
Beşiktaş Esports'ta maaş krizi Beşiktaş Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzaladı N'Koudou Beşiktaş'la ilk antrenmanına çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 07:12:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DENİZDE KAYBOLAN KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ 4 SAAT SONRA BULUNDU
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]