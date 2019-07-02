Denizde kaybolan müzik öğretmeninin cansız bedeni bulundu
31 dakika önce
Giresun'da girdiği denizde akıntıya kapılan müzik öğretmeni Selim Balcı'nın cansız bedeni bulundu.
Giresun
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:27 Kaynak: İHA
'da girdiği denizde akıntıya kapılan müzik öğretmeni Selim Balcı
'nın cansız bedeni bulundu. Tirebolu
ilçesinde girdiği denizde kaybolan ve sürüklenerek Espiye
ilçesi Gülburnu mevkinde denizden 2 kilometre açıkta balıkçılar tarafından bulunan Balcı'nın cansız bedeni denizden çıkartılarak Espiye Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından müzik öğretmeni Balcı'nın cenazesinin memleketi Trabzon
'a gönderileceği öğrenildi. - GİRESUN
Hindistan'da 4 erkek kardeş başarılarını kıskandıkları kıza tecavüz etti!
Eşi tarafından öldürülen kadının cinayete kurban gitmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı
Erkek çocuklarına cinsel içerikli film izletip istismarda bulunan temizlik işçisi tutuklandı
Mersin'i alarma geçiren ölümlerle ilgili önemli gelişme! Teslim olan zanlı tehlikedeki insanların listesini verdi