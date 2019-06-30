Son Dakika Haberleri: Denizde kaybolan öğretmeni arama çalışmaları sürüyor
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Denizde kaybolan öğretmeni arama çalışmaları sürüyor

1 saat önce

Giresun'un Tirebolu ilçesinde dün denizde kaybolan müzik öğretmeni Selim Balcı'yı arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Denizde kaybolan öğretmeni arama çalışmaları sürüyor, System.String[]
Giresun'un Tirebolu ilçesinde dün denizde kaybolan müzik öğretmeni Selim Balcı'yı arama çalışmalarından sonuç alınamadı.
Beygirkumu Plajı'nda serinlemek için girdiği denizde kaybolan 36 yaşındaki Balcı'nın bulunması amacıyla yürütülen ve dün akşam havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalara, sabah erken saatlerde yeniden başlandı.
Sahil Güvenlik, AFAD, Ordu Deniz Polisi, AKUT ve Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar gün boyu sürdü.
Sahil Güvenlik helikopterinin havadan destek sağladığı çalışmalardan sonuç elde edilemedi.

Havanın kararması sebebiyle ara verilen arama çalışmaları, yarın devam edecek.
Öte yandan, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları da bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti.
Beygirkumu Plajı'nda, Selim Balcı ile arkadaşı Kenan Samet Çilingir (29) serinlemek için denize girmiş, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren arkadaşlardan Çilingir vatandaşlarca kurtarılırken, Balcı'ya ulaşılamamıştı. Çilingir, 112 Acil ekiplerince Tirebolu Devlet Hastanesine kaldırılmış, Balcı'yı bulmak için Sahil Güvenlik, İl Afet ve Acil Durum, AKUT, Giresun Belediyesi ve İtfaiye ekiplerince çalışma başlatılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:17 Kaynak: AA
Tirebolu, Giresun, Balcı, Güncel
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