Son Dakika Haberleri: Denizde kaybolan öğretmeni arama çalışmaları sürüyor
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Denizde kaybolan öğretmeni arama çalışmaları sürüyor

27 dakika önce

Giresun'un Tirebolu ilçesinde önceki gün denizde kaybolan müzik öğretmeni Selim Balcı'yı arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Denizde kaybolan öğretmeni arama çalışmaları sürüyor, System.String[]
Giresun'un Tirebolu ilçesinde önceki gün denizde kaybolan müzik öğretmeni Selim Balcı'yı arama çalışmalarından sonuç alınamadı.
Beygirkumu Plajı'nda serinlemek için girdiği denizde kaybolan 36 yaşındaki Balcı'nın bulunması amacıyla yürütülen çalışmalara Sahil Güvenlik, AFAD, Ordu Deniz Polisi, AKUT ve Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri katıldı.
Gün boyu süren ve Sahil Güvenlik helikopterinin havadan destek sağladığı çalışmalardan üçüncü günde de sonuç elde edilemedi.
Arama çalışmaları yarın sabah devam edecek.
Beygirkumu Plajı'nda, Selim Balcı ile arkadaşı Kenan Samet Çilingir (29) serinlemek için denize girmiş, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren arkadaşlardan Çilingir vatandaşlarca kurtarılırken, Balcı'ya ulaşılamamıştı.
Çilingir, 112 Acil Servis ekiplerince Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, Balcı'yı bulmak için ekiplerce çalışma başlatılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 07:37 Kaynak: AA
Tirebolu, Giresun, Balcı, Güncel
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