Son Dakika Haberleri: Denizde kaybolan Serdar Sincan'ı arama çalışmaları yeniden başladı
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Denizde kaybolan Serdar Sincan'ı arama çalışmaları yeniden başladı

2 saat önce

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, denize açıldıkları teknenin bozulması sebebiyle denize atlayarak sahile kadar yüzmek isteyen 3 kişiden biri olan Serdar Sincan'ın bulunması için arama ve kurtarma çalışmaları İçişleri Bakanlığı talimatıyla yeniden başladı.

Denizde kaybolan Serdar Sincan'ı arama çalışmaları yeniden başladı, System.String[]
BURSA'nın Gemlik ilçesinde, denize açıldıkları teknenin bozulması sebebiyle denize atlayarak sahile kadar yüzmek isteyen 3 kişiden biri olan Serdar Sincan'ın bulunması için arama ve kurtarma çalışmaları İçişleri Bakanlığı talimatıyla yeniden başladı.
Gemlik açıklarında, 6 gün önce içinde 10 kişinin olduğu tekne, arızalandıktan sonra denizde sürüklendi. Ekipler tarafından başlatılan operasyonda teknedeki 7 kişi kurtarılırken, tekne arıza yapmadan önce yüzmek için denize atlayan Yaman Şipka, Serdar Sincan ve eşi Natali Sincan ise hava şartları sebebiyle denizde kayboldu. 3 kişiden biri olan Yaman Şipka 12 saat sonra sağ kurtarılırken Natali Sincan'ın cansız bedeni Mudanya sahilinde bulundu. Natali Sincan'ın eşi Serdar Sincan ise olaydan sonra 4 gün boyunca devam eden arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TALİMAT VERDİ
Arama çalışmalarının sona ermesinin ardından Serdar Sincan'ın ailesi İçişleri Bakanlığı'na başvuruda bulunarak oğullarının cesedinin bulunmasını istedi. Sincan'ın ailesinin isteğine olumlu cevap veren İçişleri Bakanlığı arama çalışmalarının yeniden başlaması için talimat verdi.  Talimatın üzerine ekipler arama çalışmalarına yeniden başladı. Arama çalışmalarının 3 gün boyunca kesintisiz devam edeceği öğrenildi. 


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:01 Kaynak: DHA
Gemlik, Bursa, İçişleri Bakanlığı, Sincan, Güncel
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