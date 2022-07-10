DENİZDE KAYBOLAN UTKU'NUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU - Son Dakika
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DENİZDE KAYBOLAN UTKU'NUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

10.07.2022 10:13

ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesinde dün girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Utku Göçer'in (10) cansız bedeni bulundu.

ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesinde dün girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Utku Göçer'in (10) cansız bedeni bulundu.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinden bayram tatili için ailesi ile memleketi Artvin'in Kemalpaşa ilçesine gelen Utku Göçer, dün akşam saatlerinde serinlemek için annesi ile birlikte gittiği sahilde denize girdi. Göçer, bir süre sonra denizde akıntıya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri sevk edildi. Kıyıda ailenin endişeli bekleyişi sürerken, ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları, havanın kararmasıyla birlikte sonlandırıldı.Bugün sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalara yeniden başlayan ekipler, Utku Göçer'in kaybolduğu noktaya yaklaşık 200 metre mesafede, açıkta cansız bedeniri buldu. Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkartılan Göçer'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.Acı haberi alan Utku'nun kıyıda bekleyen ailesi ve akrabaları gözyaşlarına boğuldu. Göçer'in cenazesinin Sakarya'da toprağa verileceği belirtildi. (DHA)

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Denizde kaybolan 10 yaşındaki Utku'nun cansız bedeni bulundu Denizde kaybolan 10 yaşındaki Utku'nun cansız bedeni bulundu Kayıp Utku'nun cansız bedeni denizden çıkarıldı! Ailesinin feryadı yürekleri dağladı Kayıp Utku'nun cansız bedeni denizden çıkarıldı! Ailesinin feryadı yürekleri dağladı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DENİZDE KAYBOLAN UTKU'NUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: DENİZDE KAYBOLAN UTKU'NUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU - Son Dakika
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