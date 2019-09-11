Son Dakika Haberleri: Denizde kaybolan yaşlı kadını arama çalışmaları sürüyor
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Denizde kaybolan yaşlı kadını arama çalışmaları sürüyor

2 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 2 gün önce denize girdikten sonra haber alınamayan yaşlı kadının bulunması için çalışmalar sürüyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 2 gün önce denize girdikten sonra haber alınamayan yaşlı kadının bulunması için çalışmalar sürüyor.

Ankara'dan ilçeye gelen Yurdanur Altun'un (81), önceki gün öğleden sonra Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı mevkisinde iki kardeşiyle girdiği denizde kaybolmasının ardından yapılan arama çalışmalarına, jandarma, Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği, AFAD ve AKUT ekipleri katılıyor.

Toplam 10 asayiş timi, 2 helikopter, 2 bot, 2 dalgıç timi, iz takip köpeği ve mini insansız hava aracıyla sürdürülen çalışmalarda 2 gündür sonuç alınamadı.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, yaşlı kadının bulunabilmesi için ekiplerin seferber olduğunu belirterek, "Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 2 helikopter ve jandarma bünyesindeki bir komando timi de sabah saatlerinde arama-kurtarma çalışmalarına katılarak destek verdi. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda Yurdanur Altun isimli vatandaşımızın izine rastlanamadı." dedi.

Olay

Ankara'dan ilçeye gelen Yurdanur Altun, önceki gün öğleden sonra Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı mevkisinde iki kardeşiyle denize girmişti.

Altun'un sudan çıkmak için kardeşlerinin yanından ayrılmasından yaklaşık 20 dakika sonra kıyıya gelen kardeşleri, Yurdanur Altun'un giysilerinin sahilde olduğunu görmüştü.

Çevrede yaptıkları aramalarda ablalarına ulaşamayan iki kardeş, durumu Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığına bildirmişti.

Denizde kaybolan yaşlı kadını arama çalışmaları sürüyor

Balıkesir, Jandarma, Küçükköy, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:17 Kaynak: AA
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