Denizde kaybolduğu sanılan çocuk karada sağ bulundu - Son Dakika
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Denizde kaybolduğu sanılan çocuk karada sağ bulundu

20.06.2022 09:17

Samsun'da Afganistan uyruklu aile denizde yüzerken kaybolan çocukları için sahilde gözyaşı döküp ağladı.

Samsun'da Afganistan uyruklu aile denizde yüzerken kaybolan çocukları için sahilde gözyaşı döküp ağladı. Ekipler denizde kayıp çocuğu ararken çocuk 1 saat sonra 4 kilometre uzaklıkta sahilde yolunu kaybetmiş halde sağ bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu Mahmut Hüseyni, eşi Şofya Hüseyni ve 7 yaşındaki oğlu Muhammed Yasin Hüseyni ile birlikte deniz kenarına gitti. Baba-oğul birlikte denize girerek yüzmeye başladı. Bir süre sonra baba Mahmut Hüseyni oğlunun denizde olmadığını fark etti. Sahile çıkan Afgan baba oğlunu sahilde de bulamayınca bir süre aradıktan sonra denizde kayboldu diye etraftan yardım istedi. Vatandaşlar polise haber verdi.

ÖNCE FERYAT, SONRA BÜYÜK SEVİNÇ

Kayıp çocuk için cankurtaranlar, dalgıç polisler ve sahil güvenlik ekipleri tarafından denizde, Atakum polisi tarafından da sahilde arama çalışmaları başlatıldı. Babanın feryatları ise yürekleri dağladı. Afgan anne ise baygınlık geçirdi. Denizde ve karada çocuğu arama çalışması devam ederken, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7 yaşındaki Afgan uyruklu çocuğu denize girdiği yerden 4 kilometre uzaklıktaki Körfez Mahallesi sahilinde yolunu kaybetmiş olarak yürürken buldu. Sevindirici haber Afgan anne ve babaya polis tarafından verildi.

"POLİSE VE TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Baba Mahmut Hüseyni polislere çok teşekkür etiğini belirterek, "Bana çocuğumu kavuşturdular. Polise ve Türk halkına teşekkür ediyorum" dedi.

Polis aracına bindirilen aile çocuklarını bulunduğu yere götürülerek burada polisten çocuklarını teslim aldılar. Aile çocuklarına sarılıp büyük sevinç yaşarken, çocuk da kendilerini bulan polislere teşekkür etti. Çocuğun denize girdikten sonra karaya çıkıp sahildeki duş alma kabinlerini ararken kaybolduğu öğrenildi.

(Muhammer Ay - İHA)

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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