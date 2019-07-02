Denizde kaybolmuştu, 2 gün sonra bulundu
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde serinlemek için denize giren ve bir daha çıkamayan Özgür Sevinç'in cansız bedenine iki gün sonra ulaşıldı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:15 Kaynak: İHA
'nın Karasu
ilçesinde serinlemek için denize giren ve bir daha çıkamayan Özgür Sevinç'in cansız bedenine iki gün sonra ulaşıldı.
Karasu ilçesinde serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren Özgür Sevinç, Ş.S. ve Ö.S. isimli 3 kişiden Ş.S. ve Ö.S.,isimli kişiler kurtarılmış, denizde dalgalara teslim olan Özgür Sevinç'i bulmak için çalışma başlatılmıştı. İki gündür yapılan Kocaeli
Deniz Polisi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü Cankurtaran
ekiplerince gerçekleştirilen arama çalışmaları sonuç verdi. Denizde kaybolan Özgür Sevinç'in cansız bedeninin kaybolduğu yerden 200 metre ileride bulunduğu öğrenildi. - SAKARYA
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