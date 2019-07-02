Son Dakika Haberleri: Denizde kaybolmuştu, 2 gün sonra bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Denizde kaybolmuştu, 2 gün sonra bulundu

46 dakika önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde serinlemek için denize giren ve bir daha çıkamayan Özgür Sevinç'in cansız bedenine iki gün sonra ulaşıldı.

Denizde kaybolmuştu, 2 gün sonra bulundu, System.String[]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde serinlemek için denize giren ve bir daha çıkamayan Özgür Sevinç'in cansız bedenine iki gün sonra ulaşıldı.

Karasu ilçesinde serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren Özgür Sevinç, Ş.S. ve Ö.S. isimli 3 kişiden Ş.S. ve Ö.S.,isimli kişiler kurtarılmış, denizde dalgalara teslim olan Özgür Sevinç'i bulmak için çalışma başlatılmıştı. İki gündür yapılan Kocaeli Deniz Polisi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Cankurtaran ekiplerince gerçekleştirilen arama çalışmaları sonuç verdi. Denizde kaybolan Özgür Sevinç'in cansız bedeninin kaybolduğu yerden 200 metre ileride bulunduğu öğrenildi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:15 Kaynak: İHA
Sakarya, Karasu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TIR'a arkadan çarpan otomobil paramparça oldu: 3 kişi hayatını kaybetti Üniversiteyi karıştıran şantaj olayında Rektör'ün ifadesi ortaya çıktı! Osmaniye'deki sır cinayet çözülemedi: Dehşet vericiydi, orada çıldırdım! Aydın'da akrep alarmı! Küçük kız yoğun bakıma alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 13:01:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizde kaybolmuştu, 2 gün sonra bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]