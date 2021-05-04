Prof. Dr. Gökoğlu: Denizde, kıyıda balon balığı görmeye alışmalıyız - Son Dakika

Prof. Dr. Gökoğlu: Denizde, kıyıda balon balığı görmeye alışmalıyız

04.05.2021 10:42

AKDENİZ'de istilacı türler arasında yer alan balon balığı, kıyılarda, insanların denize girdiği sahillerde sık sık görülmeye başlandı.

AKDENİZ'de istilacı türler arasında yer alan balon balığı, kıyılarda, insanların denize girdiği sahillerde sık sık görülmeye başlandı. Son olarak geçen hafta Alanya ve Kemer sahillerinde balon balığı görüldü. Kuvvetli çenesi ile balıkçıların oltalarına zarar veren 'lagocephalus sceleratus' türü büyük balon balıklarının kıyılarda görülmesi tedirginliğe yol açtı. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Bundan sonra bu görüntüleri göreceğiz. Denizde, kıyıda balon balığı görmeye alışmalıyız" dedi.

Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökoğlu, son dönemde kıyılarda görülen balon balıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Balon balıklarının, kıyıdaki balık atıklarına veya yem olarak gördüğü küçük balığın peşinden gelmiş olabileceğini kaydeden Prof. Dr. Gökoğlu, deniz dibinde yaşayan büyük türdeki balon balıklarının kıyıya yaklaşmasının, her zaman görülecek bir durum olmadığını söyledi.

Balon balıklarının etinin tüketilmesinin zehirleyebileceğini vurgulayan Gökoğlu, "Büyük balon balıkları kıyıya kadar yaklaşmaz. Muhtemelen kıyıda balık temizlendi, atığına geldi veya yem olarak değerlendirdiği küçük balığın peşinden geldi. Bundan sonra bu tür görüntüleri göreceğiz. Denizde, kıyıda balon balığı görmeye alışmalıyız. Biz dalışlar yaptığımızda büyük türdeki balon balıklarını görüyoruz. Deniz dibinde balon balıkları; bizlerden, dalgıçlardan kaçıyor. İnsanlardan korkar, kaçar. Sahilde, denizde gördüğümüzde korkmaya gerek yok" diye konuştu. 'RAHATLIKLA DENİZE GİRİLEBİLİR'

Yaz aylarında sahillerde balon balığı tedirginliği yaşamadan rahatlıkla denize girilebileceğini belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Vatandaşımız yazın rahatlıkla denize girebilir. Balık kıyıya da gelecek, açıkta da olacak. Balon balığı için yem olabilecek bir durum varsa sahile yaklaşmış olmalı. İnsanlarımız her yerde denize giriyor. Korkmaya gerek yok. Dalışlarımızda deniz dibinde sık sık balon balıklarıyla karşılaşıyoruz. Deniz dibinde ilk hedef biziz, insana yaklaşmıyor" dedi.


Prof. Dr. Gökoğlu: Denizde, kıyıda balon balığı görmeye alışmalıyız
Prof. Dr. Gökoğlu: Denizde, kıyıda balon balığı görmeye alışmalıyız
Prof. Dr. Gökoğlu: Denizde, kıyıda balon balığı görmeye alışmalıyız
Prof. Dr. Gökoğlu: Denizde, kıyıda balon balığı görmeye alışmalıyız
Prof. Dr. Gökoğlu: Denizde, kıyıda balon balığı görmeye alışmalıyız
Prof. Dr. Gökoğlu: Denizde, kıyıda balon balığı görmeye alışmalıyız
Prof. Dr. Gökoğlu: Denizde, kıyıda balon balığı görmeye alışmalıyız
Prof. Dr. Gökoğlu: Denizde, kıyıda balon balığı görmeye alışmalıyız
Prof. Dr. Gökoğlu: Denizde, kıyıda balon balığı görmeye alışmalıyız

Akdeniz Üniversitesi, Mehmet Gökoğlu, Öğretim Üyesi, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Gökoğlu: Denizde, kıyıda balon balığı görmeye alışmalıyız - Son Dakika


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