Denizde Kurtarma Tatbikatı

Giresun'da, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde sahil güvenlik, AKUT, Giresun İtfaiyesi, emniyet ve jandarma ekiplerinin katılımıyla denizde kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Giresun'da, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde sahil güvenlik, AKUT, Giresun İtfaiyesi, emniyet ve jandarma ekiplerinin katılımıyla denizde kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.



Senaryo gereği Eynesil ilçesinde denize maket bırakıldı ve AFAD'a bir kişinin boğulduğu ihbarı yapıldı.



İhbar üzerine arama harekete geçen kurtarma ekipleri ortalama 40 dakika içerisinde Giresun merkeze 72 kilometre uzaklıktaki Eynesil ilçesine ulaştı. Gerekli hazırlıklarını tamamlayan dalgıçlar denizden yaklaşık 100 metre açıkta bulunan şahsa ulaşarak kurtardı.



Dalgıçlar tarafından AFAD'ın botuna alınan senaryo gereği boğulma tehlikesi geçiren kişi kıyıya getirildi ve sağlık ekiplerine teslim edilerek en yakın hastanede tedavi altına alınması sağlandı.



AFAD Giresun İl Müdürü Halil Topatan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresun'da ilk kez arama kurtarma ekipleri ile güvenlik güçlerinin katılımıyla denizde kurtarma tatbikatının yapıldığını söyledi.



Topatan, başarılı bir tatbikatın ortaya konulduğunu ifade ederek,"Buradaki asıl amacımız ilimizin müdahale kapasitesinin geliştirilmesine yönelik bir çalışmadır. Her hangi bir olayda intikal sürelerimizin tespit edilmesi. Gecikme hallerinde gerekli tedbirlerin alınması." dedi.



Gelecek dönemlerde de bu tür tatbikatların süreceğini aktaran Topatan, şöyle konuştu:



"Giresun afetselliği yüksek bir bölgede. Dolayısıyla bu afetlere karşı her zaman hazır olmak adına bu çalışmalarımızı yapıyoruz. İlimizde 3,5-4 saat mesafede olan yerlerimiz var. Bu süreleri daha kısaltmanın arayışları içerisindeyiz. İlerleyen günlerde tatbikatlarımız devam edecek."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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