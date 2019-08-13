Denizde mahsur kalan 500 mülteciyi kurtarma operasyonu
40 dakika önce
Akdeniz'de demir atan iki gemide 507 mülteci Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin kendilerini kabul etmesini bekliyor.
Akdeniz'de demir atan iki gemide 507 mülteci Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin kendilerini kabul etmesini bekliyor. Ancak ülkeler mülteci kabul etmeye karşı çıkıyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 09:15
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