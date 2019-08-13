Son Dakika Haberleri: Denizde mahsur kalan 500 mülteciyi kurtarma operasyonu
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Denizde mahsur kalan 500 mülteciyi kurtarma operasyonu

40 dakika önce

Akdeniz'de demir atan iki gemide 507 mülteci Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin kendilerini kabul etmesini bekliyor.

Akdeniz'de demir atan iki gemide 507 mülteci Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin kendilerini kabul etmesini bekliyor. Ancak ülkeler mülteci kabul etmeye karşı çıkıyor.
Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 09:15 
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