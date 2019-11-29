Son Dakika Haberleri: Denizde mahsur kalan balıkçıları polis kurtardı
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Denizde mahsur kalan balıkçıları polis kurtardı

6 saat önce

Samsun açıklarında denizde kayıklarının motoru bozulunca mahsur kalan balıkçılar, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Denizde mahsur kalan balıkçıları polis kurtardı, System.String[]

Samsun açıklarında denizde kayıklarının motoru bozulunca mahsur kalan balıkçılar, deniz polisi tarafından kurtarıldı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane mevkisi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batıpark Balıkçı Barınağından balık tutmak için kayıkları ile denize açılan Sezer Çatan (72) ve Mehmet Özünal (69), bir süre sonra denizde kayıklarının motoru arızalandı. Tekne, şiddetin lodosun etkisiyle açığa sürüklendi.


Şiddetli lodosun açığa sürüklediği yaşlı adamlar denizde mahsur kalınca 155 Polis İmdat Servisini arayarak yardım istedi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı deniz polisi botla yaşlı adamların imdadına yetişti. Polis botu ile kayıkları balıkçı barınağına çekilen balıkçılar, kendilerini kurtaran polislere teşekkür etti. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:32 Kaynak: İHA
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