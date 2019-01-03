Son Dakika Haberleri: Denizde Mahsur Kalan Balıkçıları Sahil Güvenlik Kurtardı

Denizde Mahsur Kalan Balıkçıları Sahil Güvenlik Kurtardı

14 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde açıldıkları denizde olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 3 amatör balıkçı sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Denizde Mahsur Kalan Balıkçıları Sahil Güvenlik Kurtardı, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde açıldıkları denizde olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 3 amatör balıkçı sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde amatör balıkçılık yapan Şuayip Camuzcu, Murat Kaya ile Mustafa Karabörk "Karabayır" isimle tekneyle denize açıldı. Şiddetli yağış ve dalgalar nedeniyle Fethiye Körfezi açıklarındaki Kızıl Ada'ya sığınana balıkçılar, bir süre bekledikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezinde yardım istedi. Olay yerine sevk edilen Fethiye Sahil Güvenlik 65 bot komutnalığı ekipleri kısa sürede 3 kişiye ulaştı. Ekipler, fırtına ve yağmur nedeniyle 3 kişiyi bota güçlükle aldı.

Botla Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, güvenli şekilde karaya ulaştırılan balıkçılar, ekiplere teşekkür etti.

Öte yandan balıkçı teknesinin Kızıl Ada'da kaldığı öğrenildi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:17 Kaynak: İHA

Murat Kaya, Muğla, Fethiye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'yi Sarsan Yasak Aşk Cinayeti Davasına Çelişkili İfadeler Damga Vurdu Perihan Abla Dizisinin Yıldızı, Hayat Hikayesiyle Herkesi Şaşırttı

Polis Memuru, Yaralı Şahinin Üzerine Yeleğini Örttü Azerbaycanlı Kadın, Tartıştığı Sevgilisi Tarafından 55 Yerinden Bıçaklanarak Öldürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 19:31:36. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizde Mahsur Kalan Balıkçıları Sahil Güvenlik Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]