Son Dakika Haberleri: Denizde mahsur kalan çocukları polis kurtardı
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Denizde mahsur kalan çocukları polis kurtardı

2 saat önce

Sinop'ta, serinlemek için girdikleri denizde geri dönmekte zorlanan 5 çocuk, polis ekibince kurtarılarak kıyıya getirildi.

Denizde mahsur kalan çocukları polis kurtardı, System.String[]
Sinop'ta, serinlemek için girdikleri denizde geri dönmekte zorlanan 5 çocuk, polis ekibince kurtarılarak kıyıya getirildi.
Alınan bilgiye göre, Karakum mevkisinde serinlemek için denize giren 5 çocuk, yüzerek kıyıdan yaklaşık 200 metre uzaklaştı.
Sahilde bulunan bir kişi, çocukların kıyıya dönmekte zorlandığını fark etti.
İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ekipleri, çocukları bota alarak kıyıya ulaştırdı.
Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan çocuklara ekiplerce uyarıda bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:30 Kaynak: AA
Sinop, Polis, Güncel
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