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Denizde mahsur kaldılar, Sahil Güvenlik kurtardı - Son Dakika

Denizde mahsur kaldılar, Sahil Güvenlik kurtardı

27.11.2021 11:53
Denizde mahsur kaldılar, Sahil Güvenlik kurtardı

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçelerinde, motor arızası nedeniyle sürüklenen ve denize mahsur kalan toplam 50 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçelerinde, motor arızası nedeniyle sürüklenen ve denize mahsur kalan toplam 50 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 25 Kasım saat 21.35 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Ekipler 26 Kasım 01.35 sıralarında da, Çeşme ilçesi Karaada açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına, can salı içerisinde geri itilen ve kendi imkanlarıyla karaya çıktığı anlaşılan 29 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Denizde mahsur kaldılar, Sahil Güvenlik kurtardı
Denizde mahsur kaldılar, Sahil Güvenlik kurtardı
Denizde mahsur kaldılar, Sahil Güvenlik kurtardı
Denizde mahsur kaldılar, Sahil Güvenlik kurtardı

Sahil Güvenlik, Dikili, Çeşme, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizde mahsur kaldılar, Sahil Güvenlik kurtardı - Son Dakika


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