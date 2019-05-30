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Denizde mezuniyet

1 saat önce

MERSİN Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu'nda uluslararası kara sularda görev yapmak üzere eğitim alan genç denizciler, diplomalarını alarak mezun olurken üniformalarıyla denize girme geleneği renkli görüntülere sahne oldu.

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MERSİN Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu'nda uluslararası kara sularda görev yapmak üzere eğitim alan genç denizciler, diplomalarını alarak mezun olurken üniformalarıyla denize girme geleneği renkli görüntülere sahne oldu.
Denizcilik Meslek Yüksekokulu'nun mezuniyet töreni, merkez Mezitli ilçesinde bulunan Tece kampüsünde yapıldı. Törene, Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Saruhan Özerk İlbeyi, Mersin Deniz ve Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Halil Delibaş, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Törende konuşan Okul Müdürü İlbey, "Bir dönem kapanıyor sizin için, bir dönem açılıyor. Güzel eğitimler aldınız, emek sarf ettiniz. Ben her birinizin dürüst, ahlaklı, sebatlı gençler olduğunu biliyorum. Ulu Önder Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda Denizcilik Meslek Yüksekokulu kimliğini taşıyacaksınız. Bunu hiç unutmayın. Onurla gururla taşıyın. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.
Denizcilik Meslek Yüksekokul birincisi Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı mezunu İlksen Çorak ise konuşmasında "İnsanın ve insanlığın değerlerini öğrendik. İçinde bulunduğumuz topluma karşı görevlerimizi ve taşıdığımız üniformamızın sorumluluklarını kavradık. Bizlerin yetişmesinde, olgunlaşmasında büyük rol oynayan hocalarımıza ve benden desteğini esirgemeyen aileme teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından, Denizcilik Meslek Yüksekokulu'ndan 'yüksek onur' ve 'onur' derecesiyle mezun olan öğrencilere belgeleri takdim edildi. Daha sonra tüm mezunlara, öğretim elemanları tarafından temsili diplomaları verildi. Töreninin sonunda şapkalarını havaya fırlatarak mezun olmanın sevincini yaşayan genç denizciler üniforma ile denize girme geleneğini sürdürerek, kıyafetleri ile soluğu Akdeniz'in mavi sularında aldı.


- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:49 Kaynak: DHA
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