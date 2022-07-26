Denizde ölüm tuzağı hayalet ağlara barkodlu çözüm

DENİZLERDE 1 Eylül 2022'de başlayacak av sezonu için hazırlıklar sürerken, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından ticari avcılık yapanlar için 'marka' uygulaması hayata geçirildi. Balıkçıların, üzerinde 'QR' kod bulunan markaları 1 Eylül'e kadar tüm ağ malzemelerine taktırmaları gerekiyor. Yeni uygulama ile hem kaçak avcılığın hem de deniz canlılarının ölümü ve müsilaja da neden olan hayalet ağların önüne geçilmesi hedefleniyor. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Altuğ Atalay, "Markaların üzerindeki barkodlar sayesinde o ağın kime ait olduğu, görülecek. Hayalet ağın engellenmesi için önemli bir faktör olacak" dedi.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erecek. Balıkçıların 'Vira bismillah' diyerek ilk ağlarını suya salacakları 1 Eylül'de aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ağ malzemelerinin markalaşması da zorunlu olacak. Ticari olarak balıkçılık yapanların, ağ malzemelerinin tümünü, üzerinde 'QR' kod bulunan ve gemileri ile kişisel bilgilerinin sisteme kaydının yapıldığı markaları takarak, sezona başlamaları zorunlu olacak. Ağ malzemelerine marka taktırmayan balıkçılara ise cezai işlem uygulanacak. Markalaşma uygulaması ile aynı zamanda kaçak avcılık, ağların unutulup hayalet ağa dönüşerek ekosistemi bozmasının önüne geçilecek.

'MARKA YOKSA KAÇAK AVCILIK OLDUĞUNU ANLAYACAĞIZ'Uygulamanın detaylarını DHA 'ya anlatan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Altuğ Atalay, Avrupa'da bazı ülkelerde de hayata geçirilen uygulamayı Türkiye 'de de başlattıklarını söyledi. Atalay, "2022'nin 1 Eylül'ünden itibaren denizde ticari olarak avcılık yapıyorsanız kullandığınız tüm av araçlarının markalı olması gerekiyor. Bu markaların üzerindeki barkodlar sayesinde o ağın kime ait olduğu, hangi özelliklerde olduğu, hangi teknede kullanıldığı görülecek. Barkod okuyucusu ile okutulunca hem denetim sürecinde hem de ağ kaybolduğunda kime ait olduğu anlaşılacak. Hayalet ağın engellenmesi için önemli bir faktör olacak. Su yüzeyinde başıboş ağ bulduğumuzda bu markalardan yoksa kaçak bir avcılık olduğunu anlayacağız ve ağı toplayacağız. Kriterlere uygun bir ağ değilse ve sahipsiz bir ağ ise hangi tekne ve balıkçıya ait olduğunu göreceğiz" dedi.'MALZEMELER KURALLARA UYGUN DEĞİLSE MARKA TAKMIYORUZ'

Atalay, yeni uygulama ile takip edilebilirliğin kolaylaşacağını vurgulayarak, "Balıkçıların kullanabileceği av araçları da sınırlıdır. Markaları takarken ağ göz açıklarını ölçüyoruz, eğer uygun değilse zaten marka takmıyoruz. Sizin kullandığınız göz açıklıkları yasal çerçeve dahilindeyse ancak bu markaları takabiliyorsunuz, diğer türlü zaten kullanamıyorsunuz. Bunu hem sahil güvenlik, deniz polisi, karada jandarma, tarım il ve ilçe müdürlüklerindeki arkadaşlarımız rahatlıkla görüp sistemden okutabilecekler. Bu markalar sayesinde ayrıca kaçak avcılık da önlenecek. Kaçak balık türü avlamışsa markadan hangi balıkçının avladığının takibini yapabileceğiz. Marka yok ise ağ başına cezai işlem uygulayacağız ve o av aracına el konulacak. 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren bütün av araçlarında bu markaların bulunması gerekiyor. Balıkçımız, mutlaka av malzemelerini markalaştırmalı ve sisteme kayıtlarının yapılıp yapılmadığını kontrol etmeli. Yaklaşan sezonda balıkçılarımıza bereketli avlar diliyor ve büyün kurallara uymalarını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.